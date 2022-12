Kandiduji, aby Babiš nevyhrál, řekla Nerudová. Většina z kandidátů by z volby neodstoupila

Ačkoli Andrej Babiš dnes do prezidentské debaty Deníku N nedorazil, jeho jméno v pražském kulturním centru Vzlet zaznívalo často. Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová a Josef Středula odpovídali například na dotaz, zda by případně odstoupili z voleb ve prospěch jiného kandidáta. Většina z nich by tak zatím neučinila. Jediný Marek Hilšer uvedl, že je pro něj víc důležitější než vlastní vítězství Babišova prohra.