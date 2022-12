Vývoj bojů (284. den): Ukrajinci zaútočili hluboko na ruském území na základnu, která terorizuje civilisty

Co se stalo na letišti Engels-2 a proč je to potenciálně velká zpráva.

Ukrajinci postoupili u Kreminné.

U Bachmutu se dostali do problémů Gruzínci.

Mapa dne – Kreminná.

Videa dne – záběry z útoků na ruská letiště; názorná ukázka, proč se vojáci obou stran raději vozí na korbách obrněnců než v jejich nitru; přílet ruského granátu z první ruky; další sestřel Ka-52.

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z neděle 4. prosince. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Nic podobného se ještě nestalo. Pokud se dosavadní informace potvrdí, v noci z neděle na pondělí došlo k události, která v této válce nemá obdoby – i přestože Ukrajinci už na ruská letiště zaútočili i dříve.

Zatím se neví přesně, jak se to stalo, ale byly zaznamenány výbuchy na dvou letištích, ze kterých vzlétají ruské strategické bombardéry útočící mimo jiné i na ukrajinské elektrárny a rozvodné sítě.

Důkaz, že jde o ukrajinský útok, neexistuje, ale žádné jiné vysvětlení se nenabízí a neoficiální ruské zdroje v tom mají jasno.

Například Kremlu blízký telegramový kanál Rybar už vykřikuje, že šlo o útok na ruskou jadernou triádu (její součástí jsou strategické bombardéry, ponorky a balistické rakety na pozemních základnách), která je součástí ruského jaderného odstrašení. Rybar určitě nezůstane sám.

Samozřejmě je to nepravdivé obvinění. Nebo přesněji – směšná výmluva. Terči byly základny, ze kterých operují typy Tu-22, Tu-95 a Tu-160. Právě z nich Rusové vypouštějí konvenční střely s plochou dráhou letu, které zasahují strategické cíle po celé Ukrajině, ale také obytné domy a zabíjejí jejich obyvatele.

Představa, že tato letadla budou nedotknutelná, protože dokážou nosit i jaderné zbraně, je v souladu s celým ruským postojem k válce – my vám můžeme bombardovat všechno, vy nám nic.

Co přesně se stalo a proč je to velká zpráva. Ještě významnější je, kde Ukrajinci v noci zaútočili, jak daleko je to od jejich pozic a co to znamená pro další průběh války. Když Ukrajinci v srpnu zničili krymské letiště Saki, šlo o cíl vzdálený 200 kilometrů od jejich pozic. Terčem byla základna taktického letectva, jejíž piloti a letadla se účastnili bojů přímo nad frontou.

Tentokrát však Ukrajinci