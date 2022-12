Velká prezidentská anketa: odpovídá Denisa Rohanová

Kompletní anketu najdete na tomto odkaze, odpovědi jednotlivých kandidátů, kteří se ankety zúčastnili, vždy po kliknutí na jejich jména tady: Jaroslav Bašta, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel, Josef Středula, Tomáš Zima.

Kdybyste byla prezidentkou v čase posledních voleb do Sněmovny, pověřila byste sestavením vlády Andreje Babiše jako šéfa nejsilnější samostatně kandidující strany, nebo byste respektovala koaliční dohodu Spolu, Pirátů a Starostů a jmenovala premiérem rovnou Petra Fialu?

Zákon umožňuje účast ve volbách koalicím, je třeba toto respektovat, ať je na to můj osobní názor jakýkoliv.

Jmenovala byste premiérem politika, jehož vláda předtím nezískala důvěru?

To by bylo zřejmě jen marné doufání v nepravděpodobnou změnu, viděla bych to jako plýtvání časem –⁠ pravděpodobně by důvěru nezískal znovu.

Byla byste připravena jmenovat vládu, která by se ve Sněmovně opírala o hlasy SPD, byť by tato strana nebyla přímo účastna na vládě?

Pokud by ta vláda měla důvěru potřebného počtu poslanců Poslanecké sněmovny, pak ano, neboť jde o demokraticky zvolené poslance.

Bylo by pro vás automatické, že pověření sestavit vládu dostává šéf vítězné politické strany? Pokud ne, jak byste definovala výjimky z tohoto pravidla?

Ano, strany nebo koalice, jak říká zákon.

Byla byste připravena jmenovat vládu, o které byste dopředu věděla, že nezíská většinu v Poslanecké sněmovně, a udržovala ji u moci, kdyby se tak následně stalo?

Bylo by to plýtvání časem, chtěla bych