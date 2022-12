Putinovi sdělili nepříjemnou zprávu hned po ránu, rakety na Ukrajinu by ale poslal v každém případě

Ruský prezident Vladimir Putin už ví, že vojenská letiště v ruském vnitrozemí byla zasažena, a to nejspíše cizími drony, popřípadě diverzní skupinou. Vedení obou postižených oblastí – Saratovské a Rjazaňské – sdělilo hlavě státu tuto nepříjemnou novinu hned ráno. „Ode všech příslušných služeb prezident pravidelně dostává informaci o všem, co se děje,“ prohlásil tiskový mluvčí Dmitrij Peskov. A tvrdil, že kromě toho, co píšou ruská média, v Kremlu nic víc nevědí.

Stačí se podívat na mapu a je jasné, že v Moskvě mají důvod k nervozitě. Letiště Engels je od ukrajinské fronty vzdáleno 700 kilometrů, Ďjagilevo 500 kilometrů.

Z oficiálních svodek nevyplývá, že by Ukrajina měla mít ve výzbroji takové zbraně, které by dokázaly tuto dálku překonat a přesně udeřit. Přinejmenším v jednom případě – u Saratova – média ale hlásí nález zbytku dronu.

V případě druhém se Moskvě nedaří veřejnost uchlácholit tím, že prostě vybuchla cisterna s palivem. Zdá se, že i tady šlo o cílený útok, ať už ze vzduchu, nebo provedený nějakou diverzní skupinou.

Oba cíle se nacházejí mimo dosah oficiálně přiznaných zbraní používaných běžně ukrajinskou armádou. Ovšem ukrajinský státní koncern Ukroboronprom