Německá nostalgie ohrožuje bezpečnost v Evropě

Ukrajina vítězí ve válce proti Rusku. Někteří spojenci však kolísají. Minulý týden německý kancléř Olaf Scholz veřejně pošilhával po návratu k tomu, co označil za evropský „mírový řád“. Později si hodinu telefonoval s Vladimirem Putinem. Jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron ve svých výrocích vysílaných v sobotu papouškoval kremelské argumenty o rozšíření NATO k ruským hranicím a prohlásil, že Západ musí být připraven „poskytnout Rusku záruky, jakmile se vrátí k jednacímu stolu“.

Úvahy, které stojí za těmito snahami, se dají snadno vyvrátit. Zdaleka nejlepším výsledkem války je ruská vojenská porážka, která půjde ruku v ruce s Putinovým pádem. Jednání s poraženým Ruskem bude jistě ošemetné a dosavadní neschopnost Západu připravit se na tuto možnost je politováníhodná. Ale i částečně vítězné Rusko je mnohem vážnější hrozbou. Odměňování kremelské agrese územními zisky povede jen k dalším válkám v blízké budoucnosti.

Macronovy pokusy rozptýlit ruské obavy ohledně NATO odporují smyslu pro spravedlnost i zdravému rozumu. Jakékoli poválečné bezpečnostní záruky by měly být konstruovány tak, aby uklidňovaly nikoli Rusko, to přece nikdo nenapadl; místo toho by měly zajistit ochranu Ukrajiny, nejlépe prostřednictvím okamžitého členství v NATO. To se Rusku líbit nebude. Jenže si za to může samo. Rusko bylo po roce 1991 nejlepším náborovým seržantem západní aliance. Pokud Kreml zavrhne své neokoloniální myšlení a bude se ke svým sousedům chovat slušně, vztahy se zlepší. Dokud je bude ohrožovat, budou tyto státy hledat ochranu.

Diplomatické tahy francouzského prezidenta, jimiž se snaží upoutat pozornost, jsou pověstné a často prázdné. Scholzova neuvážená slova jsou znepokojivější, neboť odrážejí zásadní rozpor mezi