Chtějí volit, ale nevědí koho. Jak šestice lidí hledá svého favorita na Hrad

Ačkoli předvolební průzkumy se opakovaně shodují na trojici kandidátů, kteří se s největší pravděpodobností utkají o post prezidenta, data vedle toho ukazují také to, že nemalá část voličů ještě stále není rozhodnutá, koho bude v lednu volit.

Řečí čísel: listopadový volební model agentury Median ukazuje, že více než třetina oslovených si je jistá svou účastí ve volbách, není ale rozhodnuta o tom, koho bude volit. Podobně mluví listopadová data agentury Ipsos –⁠ předpokládaná volební účast u prvního kola by byla 70 procent, polovina voličů však stále nemá zcela jasno o svém kandidátovi.

Deník N se proto rozhodl, že zbývající týdny do prezidentských voleb stráví s těmi, kteří svého favorita na Hrad stále ještě hledají. Celý měsíc bude redakce u šestice respondentů sledovat, jak kampaň prožívají, podle čeho se orientují, jak a proč mění své preference či co říkají na aktuální zprávy o jednotlivých uchazečích.

Odpovídat nejen na tyto dotazy bude například podnikatel ze Středočeského kraje, který v Andreji Babišovi našel naději. Živnostnice z Brněnska, která se už deset let cítí být bez prezidenta. Angažovaná seniorka z Havířova s obdivem k současné vládě. Brzy plnoletý prvovolič netrpělivě vyhlížející svou první příležitost měnit dění kolem sebe. Sociální pracovník z Prahy, který ve volbách kroužkuje ženy, ale Danuší Nerudovou si jistý není. A řidič tramvaje snící o hlavě státu, která zná své pravomoci a nebojí se oponovat vládnoucím stranám.

Milan Červeňák, Lukáš Helioš, Marcela Bühnová, Jaroslav Vojtěcký, Libor Vavřík a Magda Hradilová nemají na první pohled mnoho společného – žijí v různých částech republiky a na jednom místě by se možná nikdy nepotkali, nesdílí stejné názory na politiku ani současnou hlavu státu, v posledních volbách do Parlamentu i na Hrad hlasovali každý s jinou motivací. Stejně tak se liší jejich roky narození i pracovní náplň. Dohromady je svedla až nerozhodnost před prezidentskými volbami.

Dokážou je v dalších týdnech jednotliví prezidentští kandidáti, kandidátky a jejich týmy přesvědčit? V prvním ze série textů představujeme šestici respondentů spolu s jejich preferencemi, motivacemi i názory na politiku obecně.

Milan Červeňák, 46 let, podnikatel, Vrbová Lhota

Obchod naproti obecnímu úřadu ve Vrbové Lhotě nedaleko Poděbrad zeje v pondělí dopoledne prázdnotou, skrze skleněné dveře jde vidět jeden skútr vedle druhého – jsou tu totiž hlavním obchodním artiklem. Majitel prodejny Milan Červeňák nás vede do nejvzdálenější místnosti.

Uprostřed hřeje malé plynové topení, na vyvýšeném podstavci stojí závodní Yamaha, kterou šestačtyřicetiletý milovník motorek dává přes zimu dohromady. Jeho vášeň je tu vidět všude – zdi zdobí fotky ze závodů, na policích jsou vystavené staré helmy a místnost vyplňuje vůně oleje a maziva. Místy vykukuje také druhý koníček –⁠ hokej.

„Moc lidí mluvit nechce, co? Stydí se za ANO,“ říká hned zkraje našeho povídání, protože najít ochotného voliče Babišova hnutí, který by chtěl mluvit s novináři, totiž chvilku trvalo. „Kamarádi mi taky vyčítají, že volím hnutí ANO. Nevolili by ho kvůli Babišovi. Já jim ale vždycky vysvětluju, že nevolím jen jeho, je tam spousta jiných lidí.“

Hnutí bývalého premiéra volil poprvé ve sněmovních volbách před devíti lety, kdy bylo na české politické scéně úplným nováčkem. Prý neměl na výběr –⁠ po revoluci dával hlasy ODS, protože ji volil i otec a jeho názor jej jako mladého dospělého dost ovlivňoval.

„Pak ale začali voliče klamat, tak jsem zkusil ČSSD, ale ti mě taky zklamali. Volil jsem je kvůli Miloši Zemanovi, a najednou se tam objevil Jiří Paroubek,“ popisuje Milan svou volební historii.

Později dal šanci nové straně – Věcem veřejným s Radkem Johnem v čele. Zakrátko si prý ale uvědomil, že to byla chyba. Pro Milana coby opakovaně zklamaného voliče tak hnutí ANO v předčasných parlamentních volbách v roce 2013 představovalo naději, a to zejména kvůli novým tvářím, které s sebou do politiky přineslo.

„Věděl jsem tehdy moc dobře, co je Andrej Babiš za člověka, že to je ostrý podnikatel. Hlavně jsem si ale bral příklad z USA, tedy že je bohatý a nebude mít potřebu krást jako jiní, kteří tam přišli z nuly, dělali si lobby a připravovali si půdu. Takže jsem to prostě zkusil,“ vysvětluje Milan. Hnutí jej nezklamalo ani v dalších letech a svou důvěru mu dal také v následujících volbách.

I přes spokojenost s Babišovým politickým projektem si ale šéfem hnutí ANO v pozici českého prezidenta není jistý. Alespoň zatím. „Nejraději bych k volbám nešel vůbec, ale