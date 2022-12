Toni Servillo: V Praze hledám ve vzduchu vůni řeky, piva a vlaků

V rozhovoru se dočtete:

Jak vzpomíná na roli Silvia Berlusconiho.

Který film přivezl do Prahy.

Jaké věci v italštině nejdou vyjádřit.

Co v Praze plánoval vidět.

Toni Servillo (63), kterého proslavily především role charismatických mužů ve filmech Paola Sorrentina – ať už stárnoucího intelektuála a bonvivána Jepa Gambardellu ve Velké nádheře, Giulia Andreottiho ve snímku Božský, nebo Silvia Berlusconiho ve filmu Oni a Silvio –, je drobný štramák s charismatickým hlasem.

V ruce nebo koutku úst s doutníkem, který si ovšem nikdy nezapálí. Jako by šlo o malou, ale významnou rekvizitu, která dotváří obraz herce a divadelníka. Když se ho před rozhovorem zeptám, jestli dostal v Praze k snídani aspoň trochu slušnou kávu, odpovídá profesionálně s lehkým úsměvem: „Dostal jsem všechno, co jsem potřeboval.“

Máte za sebou mnoho velkých rolí. Zanechávají ve vás stopy, nebo je dokážete zcela pustit?

Nechávám je jít, ano, dokážu to. Mám pocit, že my herci jsme takové prázdné nádoby, které se plní a zase vyprazdňují. Pokaždé když se setkáváme s novou rolí, se do ní musíme umět zcela ponořit, ale pak ji také zcela opustit. Pocit, že ve vás nějaká postava přežívá a že si ji nosíte v sobě jako nějakou jizvu, je