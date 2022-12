Mauna Loa, největší pozemská sopka, se probudila ze spánku

Po několika měsících slabých otřesů se největší pozemská sopka, Mauna Loa na Havaji, probrala k životu po třicet osm let dlouhém období klidu. Nikdo neví, jak vážné důsledky to může mít.

Na vrcholku sopky začalo na povrch vystupovat magma živící lávové fontány, které dávají vzniknout lávovým proudům. Ty se zatím pohybují opuštěnou krajinou, ale nikdo dnes neví, jak dlouho bude ze sopky láva vytékat. A tedy ani to, kam až lávové proudy na ostrově dotečou. Na Havaji proto končí období nejistoty a začíná období obav.

Zpráva o obnovení sopečné činnosti sopky Mauna Loa se rozlétla po světě 27. listopadu. Krátce před půlnocí místního času se totiž objevila láva na záznamu webkamery umístěné uvnitř kráteru Moku‘āweoweo. Od samého počátku sopečné erupce tak vulkanologická obec dostala unikátní možnost sledovat v přímém přenosu sopečnou erupci a studovat ji s přispěním řady moderních přístrojů rozmístěných na svazích sopky.

Láva se během sedmi hodin postupně rozlila v sopečném kráteru, načež se její výron posunul severovýchodním směrem do rozpraskané oblasti označované jako Severovýchodní riftová zóna. Z trojice prasklin vytryskly až několik desítek metrů vysoké lávové fontány, které začaly živit vznikající lávové proudy sestupující po severním úbočí sopky. Láva se tak – naštěstí – tentokrát vydala směrem, kde po následující týdny až měsíce bude potkávat jen neobydlenou krajinu tvořenou lávovými proudy starými stovky až několik tisíc let. Zamířila do oblasti, kde nemohla udělat žádné výraznější škody.

Až na jednu výjimku.