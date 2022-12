Proč okupanti přicházejí do „prohnilé“ Evropy a jak jim můžeme věřit?

Knihy o politice nebo válce obvykle nečtu. Bohatě mi stačí zpravodajství. Takže si vybírám něco z beletrie, biografických nebo romantických knih, případně knih o umění. Udělala jsem ale výjimku. Autor je velice rozporuplný a zaujal mě i název: „ZOV“ od Pavla Filatjeva. Kniha vyšla už v srpnu a po jejím přečtení jsem se cítila jako rychlovarná konvice: cvakl vypínač a vyvalila se pára. Rozhodla jsem se trochu vychladnout, ne však moc, aby téma bylo stále horké.

Kdo je Pavel Filatjev? Jde o ruského výsadkáře, který se zúčastnil války proti Ukrajině, konkrétně okupace Chersonu. Tak ráda bych viděla výraz jeho tváře, když generál Surovikin a ministr obrany Šojgu oznámili stažení vojsk na levý břeh Dněpru. Pavel strávil na frontě dva měsíce, načež z armády ze zdravotních důvodů odešel. Vrátil se domů, vystoupil proti válce a napsal knihu, v níž podrobně popsal nicotnost a zkázu ruské armády.

Dosud to vypadá, že je vše v pořádku, ale v závěru svého monumentálního díla se výsadkář obrací na všechny, kteří se stydí za to, že jsou Rusové. Citát je to rozsáhlejší, ale po jeho přečtení si nenechte ujít můj políček ruskému vojáčkovi.