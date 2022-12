Experiment s grónskými dětmi, který se nepovedl. Odškodnění za zničené dětství se jich dočkalo šest

Před dvěma lety se dánská premiérka Mette Frederiksenová omluvila za experiment, který Dánsko provádělo na grónských dětech v padesátých letech. Šlo o pokus vychovat grónskou elitu. Experiment se ale nepovedl; děti ve věku od 5 do 9 let byly odtrženy od rodičů a vlasti a později se na ně zapomnělo. Většina z těch, kteří si tímto pokusem prošli, měla pak do smrti psychické potíže. Omluvy se dožilo jen šest lidí. Případ pokračuje dál – přeživší se letos dočkali i odškodnění.