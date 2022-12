Sází stromy u silnic a vysvětluje, že v aleji se řidičům jezdí lépe

Ladislav Bíro (1985) je slovenský odborník na krajinné plánování a krajinářskou tvorbu, pracuje v Banskobystrickém samosprávním kraji jako manažer kvality ovzduší. Jedním z jeho projektů je výsadba stromů podél silnic. V rozhovoru mluví i o českých stromořadích a o těch z Rakouska-Uherska a vysvětluje:

v čem všem alej pomůže řidiči při řízení,

odkud k nám byly dovezeny kaštany,

díky čemu hrušně snášejí znečištěnější vzduch,

jaké výhody přináší strom u silnice z krajinářského a ekologického hlediska,

jaké stromy jsou nejvhodnější pro aleje podél silnic

a jak je důležité se o stromy po výsadbě starat a zalévat je.

Jaká je role manažera kvality ovzduší?

Jak už název napovídá – zlepšovat kvalitu ovzduší v kraji. Existuje pro to mnoho řešení. Vzhledem k tomu, že samosprávní kraj vlastní silnice druhé a třetí třídy a prostřednictvím regionální správy silnic je také jejich správcem, je jedním z možných řešení například výsadba stromů podél silnic. Dříve jsme si mysleli, že to bude cesta nejmenšího odporu, ale nakonec se ukázalo, že je nejobtížnější.

Co je na tom těžkého?

Komplikuje to povědomí lidí o problému, včetně médií, protože ta dlouhodobě vnímají stromy u silnic jako něco, co způsobuje lidské tragédie, co k silnicím nepatří, protože to způsobuje smrt účastníků nehod v silničním provozu. Jako kdyby jim stromy skákaly před auta.

Proto se snažíme