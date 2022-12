Světová fotografka z Česka: Lidé mohou přijet za vámi, ale místa vám nikdo nepřiveze, říká Marie Tomanová

Před jedenácti lety odjela z Mikulova jako neznámá malířka a v roce 2018 se do něj vracela z New Yorku jako světově uznávaná fotografka pracující pro velké módní domy i vlivná média. Fotografka Marie Tomanová vydává knihu It Was Once My Universe o návratu domů a hledání vlastní identity.

Svou první návštěvu domova zdokumentovala Marie Tomanová na analogový fotoaparát a nyní tyto intimní snímky vydává knižně pod názvem It Was Once My Universe. Pohledem do svého soukromí otevírá univerzálně platné otázky týkající se hledání vlastní identity a toho, co znamená domov. Do budoucna chystá výstavu a knihu s Libuší Jarcovjákovou a premiéru by měl mít i její životopisný dokument, který natáčí s Marií Dvořákovou.

Od hlídání dětí k fotografování

Marie Tomanová patří mezi umělce, kteří nečekají, až je někdo objeví. Když rodačka z Mikulova dostudovala malbu na FaVU v Brně, uvědomila si, že zdejší umělecké prostředí nenaplňuje její představy, sbalila si kufry a v roce 2011 se vydala za oceán.

Nejdříve se živila jako au-pair, ale současně pokračovala ve své vášni – fotografování. Časem se sympatická drobná dívka s krátkými vlasy a širokým úsměvem usadila v New Yorku, kde fotila sama sebe, své známé i náhodné lidi, kteří ji svým zjevem zaujali na ulici nebo na večírku.

Své práce časem zkoušela přihlašovat do různých výstav na tzv. open cally (veřejné výzvy pro umělce), až jí jednou v roce 2015 odpověděli, že její dva autoportréty berou na skupinovou výstavu do Los Angeles. Šlo o snímky, na nichž se Marie Tomanová zachytila nahá v krajině.

Nešlo jí v nich o žádný erotický náboj, jako spíše o propojení lidského těla s přírodou. „Oblečení pro mě představuje další přidanou vrstvu, která také určitým způsobem definuje identitu. A to jsem na fotkách