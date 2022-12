Je to v českém zájmu a máme na to? Odpovídáme senátorce Zwyrtek Hamplové k výcviku ukrajinských vojáků

Včerejší zdravotní indispozice kroměřížské senátorky Jany Zwyrtek Hamplové překryla to, co jí předcházelo: projev, v němž předestřela čtyři otázky, které by si měli zákonodárci zodpovědět předtím, než podpoří výcvik ukrajinských vojáků. Její otázky mají věcné odpovědi založené na faktech a datech, Deník N je přináší.