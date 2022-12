Ipsos: Babiš posílil, Nerudová vystřelila. Za trojicí favoritů je propast

Podle volebního modelu Ipsos z konce listopadu by do druhého kola prezidentských voleb postoupil předseda ANO Andrej Babiš proti někomu z dvojice Petr Pavel a Danuše Nerudová.

Jak výzkumníci zjistili, Babiš je nyní hlavním favoritem prvního kola voleb. Zůstal by jen těsně pod hranicí 30 %, volilo by jej 29,7 procenta lidí. Oproti předchozímu šetření Ipsos ze začátku října by si polepšil o 6,5 procentního bodu.

Babiš v mezičase formálně oznámil svou kandidaturu a rozjel předvolební kampaň. Právě jeho status prezidentského kandidáta je nyní nejspíš nyní klíčovým faktorem, proč posiluje. V dřívějších šetřeních jeho podpora tak vysoká nebyla, část voličů ANO mohlo odrazovat jeho lavírování.

Podle zjištění Ipsos se může spolehnout na své tradiční podporovatele. „Andreje Babiše by nejčastěji volili lidé s nižším vzděláním a vyšším věkem. U nejstarší generace (66 let a více) dosahuje téměř poloviční podpory mezi všemi kandidáty. Kromě voličů hnutí ANO by ho také velmi často podpořili i