Nevolte vyhynutí! České Plastenco stojí za největším komunitním dílem z recyklovaného plastu

Pla(s)teosaurus, který zdobí nádvoří Národního muzea, je největší plastovou sochou v ČR vytvořenou sdíleným 3D tiskem. Jeho autorky, zakladatelky společnosti Plastenco, jí završují roční akcelerační jízdu, během které se, jak samy říkají, posunuly z nuly na sto. Co všechno už se jim povedlo? Čím je jejich technologie výroby recyklovaného plastového vlákna unikátní? A kolik tun plastu můžeme zachránit?

Před rokem bylo Plastenco startupem s velkými sny a malou dílnou v kreativním labu H40. Rozhodly se vstoupit do Google for Startup Academy a komunity Impact Hubu, aby zapracovaly na své vizi. „Chtěly jsme vytvořit společnost, která se zaměří na upcycling plastu a bude se opírat o naše praktické zkušenosti. Kolegyně Kateřina Sýsová je architektka a pedagožka na FA ČVUT, já jsem se věnovala podpoře kreativních a digitálních inovací“, říká spoluzakladatelka Jitka Hvězdová. „Naší vizí je vracet odpad zpátky do života. Dávat mu přidanou hodnotu prostřednictvím designu,“ dodává.

Vypracovaly obchodní strategii zaměřenou na korporátní klienty a začaly s výrobou. Nejprve vyráběly pouze drobné předměty; jejich symbolem se stala zdobná panenka. Vedle ní nabízelo Plastenco také vánoční ozdoby nebo šperky a doplňky na míru. „Když jsme pak od Impact Hubu dostaly nabídku pokračovat v rozvoji v mezinárodním programu ClimAccelerator Beyond, neváhaly jsme. Chtěly jsme se více zaměřit na udržitelnost, a to jak ekologickou, tak ekonomickou,“ říká Jitka Hvězdová. A dobře udělaly, díky networku programu si rychle otevřely dveře k dalším příležitostem. „Umíme i parametricky designované vázy nebo obaly na květináče a začaly jsme spolupracovat se zakladateli projektu Re.káva, také absolventy akcelerace, kteří na podzim představili svou domácí sadu na pěstění hlívy ústřičné za pomoci kávové sedliny. Pak nás Impact Hub propojil se svými dlouholetými členy a partnery, Asociací společenské odpovědnosti, a vznikla zakázka na Pla(s)teosaura,“ vypráví Kateřina Sýsová.

Pla(s)teosaurus byl slavnostně odhalen 13. října v rámci Global Goals Summitu a galavečera předání Cen SDGs, jimiž jsou oceňovány inovativní projekty s pozitivním dopadem na společnost i planetu. Symbolika dinosaura představuje naléhavost řešení změny klimatu, k němuž upcyklace odpadového materiálu na využitelnou hmotu a její návrat do oběhu rozhodně patří.

Pla(s)teosarus je složen ze 426 dílků a váží okolo 500 kg. Na soše z recyklovaného plastu se díky interaktivní webové platformě podílelo 126 českých tiskařů z celé ČR z řad jak jednotlivců, tak škol, ale i větších firem. Jeho plastové části jsou znovu recyklovatelné.

„Filament, ze kterého tiskneme, vzniká z odpadního plastu z České republiky – je složen z 20 % z komunálního a z 80 % z průmyslového odpadu. Podstavec pod Pla(s)teosaurem je také z recyklovaného materiálu, konkrétně 100 kg recyklovatelného betonu s úlomky skla. Převoz i umisťování sochy tak zaměstnalo spoustu lidí. Abychom zvládli schody v muzeu, museli jsme odmontovat 1,5 metru dlouhý ocas a převézt ho transportérem na piana. A do dveří se vešel taky jen tak tak, měli jsme rezervu jen 5 milimetrů. Nic z toho by se nepodařilo, nebýt našeho (svalnatého) týmu,“ směje se Sýsová.

Nyní se Plastenco chce zaměřit na velkoformátový 3D tisk a inovovat platformu na sdílený 3D tisk. Díky tomu má mít jejich práce také větší dopad na udržitelné cíle. A Pla(s)teosarus? V Národním muzeu zůstává jako stálý exponát.

Denní přehledy aktuálních informací, výběr nejzajímavějších článků nebo celé články z vybraných témat. Aby vám během léta nic důležitého neuteklo, využijte možnosti odebírat newslettery Deníku N přímo do vašeho e-mailu. Odběr si jednoduše nastavíte ve vašem uživatelském účtu.