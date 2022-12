Vývoj bojů (280. den): O těžkostech moderních houfnic na ukrajinském bojišti

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze středy 30. listopadu. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Slovenská zbraň v reálném boji. Když si Ukrajina v létě převzala první kusy moderních houfnic Zuzana 2, v Dubnici nad Váhem říkali, že pro Rusy budou velmi žádaným terčem. „Obávám se, že ruská armáda po nich půjde jak po uzeném,“ říkal Alexander Gurský ze státní firmy Konštrukta Defence, která tyto zbraně vyrábí.

Mezitím už víme, že Ukrajinci začali slovenská děla bez zbytečného otálení nasazovat. Svědčí o tom i nedávná zpráva o zničení jedné z celkem osmi houfnic, které jim Hegerova vláda prodala. Moderní samohybné dělo, které podle výrobce stojí více než pět milionů eur, zničil pravděpodobně už v září ruský kamikaze dron.

Dnes však máme bližší představy i o podmínkách, v jakých slovenské houfnice působí. A také o nesnázích, kterým čelí. Jim bude věnován i dnešní díl Vývoje bojů.

Ukrajinci koupili celkem osm slovenských houfnic. O jednu přišli, jednu si stále neodvezli, fyzicky jich tak mají k dispozici šest. Podle informací Denníku N tři z nich už musela ukrajinská armáda z bojiště dočasně stáhnout, protože potřebují náročnější opravy.

#Ukraine: A destroyed Ukrainian Zuzana 2 155mm self-propelled howitzer, which was purchased from Slovakia.

It is currently unknown when and where it was destroyed. pic.twitter.com/0PW78U4Mad

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 14, 2022