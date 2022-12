Skokové navýšení rodičovského příspěvku odvedlo matky z pracovního trhu, ukazuje studie

Asi nikdy se tolik českých domácností s malými dětmi v jednom okamžiku nezabývalo tím, jak nastavit čerpání rodičovského příspěvku. V druhé polovině roku 2019 bylo jasné, že od ledna 2020 se po dvanácti letech celková výše podpory od státu výrazně zvýší. Think tank IDEA zjistil, že změna zásadně ovlivnila to, jak se rodiče vraceli do práce.