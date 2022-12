Antimonopolní úřad kritizuje novelu autorského zákona, ministerstvo je podle něj nekompetentní pro kontrolu trhu

S významným zpožděním českým parlamentem proplouvá novela autorského zákona. Ta má jasně ujasnit vztah vydavatelských domů a internetových gigantů. Ty by měly podle nového zákona platit producentům obsahu za jeho využívání. Právní úprava se ale nelíbí antimonopolnímu úřadu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže si stěžuje na nový mechanismus kontroly trhu. Podle návrhu zákona, o kterém aktuálně jedná Senát, bude klíčovou roli hrát Ministerstvo kultury.

To by mělo být prostředníkem mezi českými vydavatelstvími a digitálními platformami, které ovládají trh s internetovou reklamou. Producenti obsahu by se s nimi měli domluvit na finančních kompenzacích, v případě sporů pak má situaci řešit právě resort kultury.

Prakticky to znamená, že v případě nedohody mezi samostatným vydavatelem a platformou má resort stanovit