Pointa N: Vyřeší vnitro Janečkovy existenciální starosti?

Hlavní události dne vybral a okomentoval Štěpán Vojtěch.

Janečkův neuznaný podpis

Jsem kandidát, nejsem kandidát, jsem kandidát… S touto otázkou si teď může lámat hlavu několik uchazečů o prezidentský úřad, upínat pohled ke svému portrétu na zdi, který mohl od příštího jara viset ve školních třídách, a z podpisových archů jako lístky akátu vytrhávat stránky, na nichž ministerstvo vnitra našlo místo platných podpisů autogramy zemřelých nebo neexistujících lidí.

Pokud ne Karla Diviše nebo Tomáše Březinu, jedny z vyřazených uchazečů o Hrad, pak přinejmenším Karla Janečka přivedla tato nová kratochvíle až k existenciálním úvahám.

Matematik dnes na sociálních sítích oznámil, že ministerstvo kromě fiktivních občanů prý neuznalo ani jeho vlastní podpis, z čehož podle něj vyplývá, že on, tedy Karel Janeček, je v očích ministerstva „člověk, který neexistuje“.

To sice zapadá do předvolební kampaně, kterou Janeček spustil ve fiktivním vesmíru Metaverse, nevzbuzuje to ale velkou důvěru ani v rozhodování úřadu, čehož se vyřazený kandidát snaží využít. „Je překvapení, že tady vůbec jsem,“ postěžoval si zjevně existující Janeček v rozhovoru s DVTV.

Problém mělo způsobit nečitelně zapsané číslo občanského průkazu, kdy první cifra kolísá mezi dvojkou a jedničkou, tedy pro Janečka osudovými čísly. Pokud přitom uvádí na sociálních sítích pravé údaje, podle pravidel úřadu by takový podpis měl být započítán.

Kdyby počítač přečetl kandidátův rukopis