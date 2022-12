„Nemám potřebu si čechrat peříčka.“ Petr Pavel u krmení lvů popsal, v čem musí v kampani přidat

Petr Pavel vstupuje do finále předvolební kampaně jako jeden z hlavních favoritů na budoucího prezidenta. Ve středu se na startu ostré fáze vydal do zoo v Plzni, kde se stal patronem lvů berberských, z čehož, jak se dozvěděl, mu plynou i nové povinnosti. „Nakrmit, poškrabkat nebo pochovat lvíčátka,“ informoval ho ředitel místní zoo. Ve lvím výběhu ale Pavel žádné nové hlasy nezíská, přitom by je bezpochyby potřeboval –⁠ situace na čele preferencí se totiž dramatizuje.