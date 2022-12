Kontrolují a mažou lidem mobily v metru, za „působení potíží“ hrozí až pět let. Mají nevídané protesty šanci změnit Čínu?

V posledních dnech vyjadřují Číňané v ulicích měst nespokojenost s takzvanou politikou nulového covidu. Demonstrují ale také proti samotné vládě, komunistické straně a předsedovi (prezidentovi), což je nejen nezvyklé, ale pro režim i nebezpečné. A ač se úřady snaží protesty potlačovat a cenzurovat, lidé manifestují – což mnozí pozorovatelé označují za něco nevídaného od roku 1989. Co se v Číně děje, proč je to významné a přelomové a co s tím vláda hodlá udělat, vysvětluje Deníku N analytička a sinoložka projektu Sinopsis Simona Fantová.