Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z 29. listopadu. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Válka u Bachmutu. Následující záběry nabízejí snesitelnější tvář moderní války než pohledy do zákopů zatopených řídkým bahnem, kde živoří trpící vojáci. Tedy snesitelnější pro vojáky, kteří jsou na tomto videu. Naopak děsivé pro ty, které na svých velkých monitorech pozorují členové ukrajinského štábu u Bachmutu při sledování přenosů z průzkumných dronů.

Moderní technika zásadně ovlivnila možnosti velení a jeho orientaci na bojišti. Tam, kde dříve museli být pozorovatelé vystaveni nepřátelské palbě nebo průzkumníci nebezpečné misi, dnes (alespoň v podmínkách této války, pozn. red.) stačí dron sledující každý pohyb nepřítele.

Pomocí stejného dronu může armáda získat přehled o situaci na bojišti, korigovat vlastní palbu a na konci vyhodnotit její výsledky. Mezitím samozřejmě dokáže vojákům posílat přesné informace o hrozícím nebezpečí. Kdo má těchto technických vymožeností víc a dokáže je lépe využít, vyhrává.

Footage of a Ukrainian command center near Bakhmut, showing a pretty good look at the information-sharing capabilities on the front, including drone footage livestreamed over Google Meet. pic.twitter.com/B59p1FDV93

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 28, 2022