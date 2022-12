Rusko potřebuje revoluci, jinak se opovržení zbytku světa nezbaví, říká spisovatel Akunin

Boris Akunin, vlastním jménem Grigorij Čchartišvili, je známý ruský spisovatel. Některé z jeho knih byly zfilmovány a hojně překládány – Azazel, Turecký gambit, Státní rada. V roce 2021 byl podle služby Storytel nejpopulárnějším ruským autorem. Akunin je hlasitým kritikem ruského režimu, už v roce 2014 veřejně kritizoval anexi Krymu. V témže roce emigroval do Velké Británie, odkud nyní vystupuje i proti ruské válce na Ukrajině.

Už v roce 2006 Akunin v rozhovoru pro francouzský deník Libération srovnal Vladimira Putina s císařem Caligulou, který „je radši obávaný než milovaný“. Exkluzivně pro Deník N Akunin vysvětluje, jaký vliv má současná ruská politika na kulturu, může-li se ruská společnost zbavit imperiálního myšlení a co by se muselo stát, aby se do Ruska vrátil.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Může kultura vyhrát nad politikou?

Potřebují Rusové demokracii, když jich tolik podporuje Putina?

Čeká Rusko nevyhnutelně revoluce?

Co by se muselo stát, aby se Boris Akunin vrátil do Ruska?

Projekt Opravdové Rusko uskutečnil na sociálních sítích průzkum, aby zjistil, zda dnes v očích lidí zosobňuje Rusko spíše Puškin, nebo Putin. Jak byste na tuto otázku odpověděl vy?

Stejně jako většina, bohužel. První asociací na slovo Rusko je Putin, a to i u lidí z kulturní oblasti, jako jsem já. Tento mrak zaclonil celé nebe nad Ruskem.

Podle předběžných výsledků se ukázalo, že vede Putin, který dostal 57 procent. O čem to svědčí?

Kdyby se za druhé světové války lidí zeptali, zda si spojují Německo s Hitlerem, nebo s Heinem, odpověď by byla zřejmá.

Jakým způsobem se nyní oficiální politika odráží ve vnímání ruské kultury?

V samotném Rusku