Lepení rozpočtu miliardami z emisních povolenek skončí. Peníze mají jít už jen na zelenou politiku

Tuzemsku se podle studie Světového fondu na ochranu přírody většinou daří držet se unijního doporučení na využívání peněz inkasovaných z povolenek. Odborníci ale upozorňují na to, že by země mohla na úspory energií a energetickou soběstačnost dávat z povolenek mnohem více peněz.

Za tunu vypuštěného oxidu uhličitého si každá větší továrna nebo elektrárna musí pořídit jednu emisní povolenku. Výnosy z jejich prodeje připadají unijním státům, které by podle doporučení EU měly alespoň polovinu z vydělané částky investovat do opatření zpomalujících změnu klimatu. Tak v kostce funguje evropská klimatická politika.

Světový fond na ochranu přírody (WWF) nyní zveřejnil studii, která se využíváním peněz z povolenek v EU zabývá. Z analýzy vyplývá, že velká část unijních zemí zmíněné doporučení neplní. Například Itálie z devíti sledovaných let dala na zelenou politiku požadovaný podíl peněz jen dvakrát – třeba v roce 2018 šlo 90 procent z prodeje povolenek na běžné výdaje italského státního rozpočtu, jen desetina příjmů se tedy v zemi investovala do energetických úspor nebo do budování obnovitelných zdrojů energie.

Česko naopak ve srovnání s ostatními unijními státy zdánlivě boduje. Od roku 2013 poslalo na klimatické cíle méně než půlku povolenkových peněz pouze