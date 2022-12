„Člověk začne vyhledávat opravdu divné věci.“ Muži se svěřili, jak závislost na pornu ovlivnila jejich životy

Zkreslují se jim představy o sexu a ženách, mohou mít potíže ve vztazích nebo zažívat pocity úzkosti a uzavírat se do sebe, protože se o problému stydí mluvit s okolím. Trápí je závislost na sledování pornografie, díky níž často utíkají od dalších potíží. „Je to náplast na problémy, která je ve finále spíš vytváří, než aby je řešila,“ popisuje dvaadvacetiletý Pavel, který se závislostí stále bojuje.

Pavel se k pornu dostal v pubertě skrze online erotické hry. Ty se daly najít na mnoha různých webových stránkách. Ve třinácti letech se dostal k samotné pornografii. Říká, že sledování porna pro něj bylo způsobem úniku z reality a tzv. coping mechanismem (zvládání). „Na základní škole už jsem byl závislý, ale neuvědomoval jsem si to. Měl jsem i přítelkyni a školou jsem procházel bez problémů,“ popisuje Pavel.

Vše se ale začalo zhoršovat s nástupem na střední školu, na které měl spoustu problémů. Jeho rodiče se doma často hádali a škola mu nešla tak jednoduše jako dříve, a tak se snažil před tímto světem utéct hraním her a sledováním pornografie.

„Pokaždé jsem přišel domů, hodil tašku do kouta a začal hrát videohry a koukat na porno,“ vzpomíná a je si vědom toho, že mu to s jeho problémy nepomohlo – právě naopak. „Problémy to zastíní jen na chvíli. Zahalí je to mlhou, ale jakmile se ta mlha zvedne, zase tam jsou. A jsou třeba větší nebo jich přibude.“

Podobně závislost vysvětluje i Táňa Reháková, koordinátorka koučů projektu NePornu, který lidem v těchto situacích pomáhá: „Závislost na pornografii je vždycky náplast na nějaký jiný problém v životě. Člověk to nesleduje nutně z důvodu vysoké potřeby sexuálního uspokojení, spíš si tím