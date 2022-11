Lepidlem proti klimatické krizi. Aktivistické útoky na kulturu jsou jen střelba do vlastní nohy

Glosa Richarda Klíčníka: Připoutat se někam na protest proti něčemu, to má dlouhou a zavedenou tradici. Pokud chce někdo pokácet strom a vy s tím nesouhlasíte, je to snadné – stačí najít řetěz a přikurtovat se k němu. Podotkněme, že celé to nějak nepochopil Václav Klaus, když se chtěl poutat proti postavení Kaplického knihovny, ale berme to jako další pokus o originalitu za každou cenu.