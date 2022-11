Dovolme Kyjevu zaútočit na Rusko, vyzval spojence Ukrajiny lotyšský ministr

Rusové v některých obcích kolem ukrajinské hranice nyní zažívají, jaké to je v zimě zůstat bez tepla, světla a vody. Tedy to, co jejich vojáci působí Ukrajincům. V noci hořelo v Brjanské oblasti Ruska, včera v Kurské. Kdyby Ukrajinci dostali od západních spojenců dalekonosné přesné zbraně, mohli by – a nejspíš by to i dělali – kopírovat ruskou taktiku na Ukrajině a cílit na strategické objekty třeba až v Orle nebo Voroněži. Do Moskvy jim ale nikdo dostřelit nedovolí.