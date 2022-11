Íránští novináři se ptali Američanů na diskriminaci a pořadatele zajímala podprsenka. Zápas USA–Írán byl i politický

„Bezpečnostní služba mě zadržovala patnáct minut, protože jsem prý udělal ‚špatnou‘ fotku. Byl jsem přinucen ji vymazat,“ stěžoval si pak na Twitteru.

Potom psal o fanynce jménem Saba, kterou ochranka požádala, aby jí ukázala podprsenku. Chtěli si být jisti, že na ní nemá žádné „nesouhlasné vzkazy“.

Total crackdown on protests at Iran – USA.

Iranian fan Saba was asked to show her bra to ensure she was not hiding ‘dissenting’ messages.

