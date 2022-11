Bylo to poprvé, co se podnikatel Bijan Sabet představil americké veřejnosti jinak, než jak ho dosud jako významného technologického investora znala. V americkém Kongresu popisoval své znalosti Česka, kam – pokud ho Senát schválí – příští rok vyrazí jako americký velvyslanec.

Česko se po dvou letech může dočkat amerického velvyslance. Do Prahy míří miliardář Sabet

Každý americký prezident si jmenuje své velvyslance, takže když v Bílém domě skončil Donald Trump, odjel s ním z amerického velvyslanectví i zatím poslední ambasador v Praze Stephen King. To bylo už před dvěma lety. Od té doby je slavná Petschkeova vila bez své velvyslanecké rodiny, které tam jedna po druhé bydlí.

To se ale příští rok pravděpodobně změní. Do rezidence amerického velvyslance v pražské Bubenči se má přistěhovat rodina technologického miliardáře Bijana Sabeta, tedy on, jeho žena Laura a syn James. Dcery Sophia a Ellie zůstanou v USA a za