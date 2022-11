Já to vzdávat nebudu. Šanci mám, ještě budou televizní debaty, řekl Hilšer v Aréně N

Andrej Babiš by v premiérské funkci napáchal víc škody než coby prezident na Pražském hradě, řekl v Aréně N kandidát na post hlavy státu a současně senátor Marek Hilšer. Mluvil také o tom, že odmítá „průzkumokracii“ a stále věří, že by třeba i díky televizním debatám s ostatními uchazeči mohl zvítězit. „Myslím, že se lidé rozhodují podle posledních debat,“ říká. Nabízíme zkrácený přepis rozhovoru, celý podcast je k dispozici na webu Deníku N a v podcastových platformách.

Na co se v rozhovoru také ptáme?

Proč touží po prezidentské funkci?

Bojí se svého protikandidáta Andreje Babiše?

Proč by ve druhém kole Babiš–⁠Pavel dal hlas Petru Pavlovi?

Kdo podle něj stojí za Danuší Nerudovou?

Kdy vás poprvé napadlo kandidovat na prezidenta? Poprvé jste tento úmysl zveřejnil v roce 2016, když vám bylo čtyřicet let. To vypadá, jako byste čekal na zákonnou hranici, kdy už se o prezidentskou funkci budete moci ucházet. A v roce 2018 jste kandidoval poprvé.

Nečekal jsem, až mi bude čtyřicet. Na tenhle nápad jsem přišel v menze. Prezident Zeman tehdy řekl něco, co velkou část národa zvedlo ze židle, a já si říkal, jak by bylo možné se mu postavit a říct mu, co si o něm člověk myslí, aniž by musel běhat po ulici s transparentem. Tehdy zbývalo zhruba dva a půl roku do voleb.

Bavil jsem se s přáteli a ti říkali: „No, tak budeme čekat, koho nám ta politická scéna zase předhodí. Bude to Miloš Zeman, nebo někdo od Andreje Babiše? Pojďme nabídnout úplně nový prototyp prezidenta, mladého člověka z generace, která už s komunistickým režimem a s tím, co se tady v devadesátých letech dělo, nemá spojitost.“ Najednou mi to celé začalo dávat smysl.

A teď tedy kandidujete, abyste mohl z očí do očí říct Andreji Babišovi, co si o něm myslíte? To je ta pohnutka?

Tohle teď není můj motiv. Kandidaturu jsem ohlásil už v roce 2019, kdy se nevědělo, jestli vůbec bude Andrej Babiš kandidovat. Na kandidaturu se mě ptali novináři a já už byl rozhodnutý. Nemám povahu říkat ne, když už jsem věděl, že to tak bude.

Co stojí za vaší touhou stát se prezidentem? Protože pokud člověk po funkci prezidenta netouží, obětuje přece strašně moc. Ztrátu soukromí, nemožnost jít si jen tak s rodinou po ulici, zažívá různé tlaky, které ho budou doprovázet po celý mandát. Proč po té funkci toužíte?

To je spíš pocit povinnosti. Ve zralém věku, kdy mi bylo nějakých devětatřicet, jsem přemýšlel, proč je společnost tak rozdělená. Pro mě to bylo překvapení, žil jsem pořád v představě, že všechno bude dobré. A najednou sílily extremistické tendence, vylézali estébáci. I studie ukazují, že lidé si dokážou představit život v diktatuře nebo v nějakém režimu s pevnou rukou. A tohle mě trápilo, protože jsem nechtěl přijít o svobodu. Možná lidé ztrácejí naději, že by mohli do politiky nějak zasáhnout. Řekl jsem si, že je potřeba to prokletí politického marketingu zlomit.

Více či méně cinknuté průzkumy?

Tak to byste měl občany – a máte na to asi měsíc a půl – přesvědčit, aby o demokracii stáli. Sám říkáte, že spoustě z nich představa návratu do totality nevadí. A vy jim nabízíte demokracii, o kterou mnozí nestojí, protože podle posledního průzkumu Medianu máte 4,5 procenta.

Já na procenta nedám. Předtím jsem měl nula procent, pak skoro devět. Nechci, aby tato země podléhala nějakému PR, pak se k tomu vytvoří průzkumy, které mohou být více či méně cinknuté. Nezpochybňuju seriózní agentury, ale