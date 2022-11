Pointa N: Česko chudne a může to mít velmi neblahé následky

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Adéla Karásková Skoupá, dění v Číně popsala Magdalena Slezáková.

Jak se chudnutí promítne?

Zprávy posledních měsíců často popisují rostoucí zdražování zboží, což by ale nemuselo automaticky znamenat, že se lidé budou mít hůře. Za normálních okolností totiž jde růst spotřebitelských cen ruku v ruce s rychlým zvyšováním průměrných mezd. To znamená, že i přes rostoucí číslovky na cenovkách si lidé mohou dovolit koupit si toho víc. Ekonomové tento jev nazývají růstem reálných mezd a pro Česko je to v podstatě standard – zažívalo jej s výjimkou tří let (1998, 2012 a 2013) po celou dobu od rozpadu federace.

Letošek je ale jiný. Do historie se zapíše zatím nejprudším propadem reálných mezd. V tomto čtvrtletí navíc v Česku nastává největší zchudnutí ze zemí OECD. „Průměrná česká reálná mzda se podle našeho odhadu propadne o drtivých 8,3 procenta,“ upozorňuje analýza Víta Hradila, hlavního analytika společnosti Cyrrus, která obchoduje s cennými papíry. Největší propad reálné mzdy doposud v Česku dosahoval 1,5 procenta.

Reálné příjmy letos klesají ve většině vyspělých zemí, což částečně souvisí s válkou na Ukrajině a z větší části jde o dozvuk pandemie.

Jak to tedy pocítíme ve svých peněženkách? Analýza ukazuje, že k udržení loňské životní úrovně bude letos Čechům chybět zhruba 170 miliard korun, což na každého zaměstnance vychází průměrně na 40 tisíc korun ročně, tedy 3300 měsíčně. „Kupní síla průměrného Čecha se tak skokově vrátí zhruba na úroveň roku 2018,“ upozorňují autoři studie.

Pomocí dat z jiných států Evropské unie z posledních desetiletí navíc propočítali, jak silně