Když se český stát zajímá o Číňany, musím vysvětlovat, proč jsou tak nervózní, říká soudní tlumočnice

Řadový obyvatel Česka nejspíš na soudního tlumočníka často nenarazí. A když už ano, asi to nebude zrovna specialista na čínštinu – tak jako Simona Fantová. Ta v rozhovoru s Deníkem N popisuje, jak překonává jazykové bariéry a co její práce obnáší, stinné stránky nevyjímaje. „Měli bychom vyvracet mýty o tom, jak to povolání vypadá,“ říká. Rozhovor vychází v sérii Mezi češtinou a čínštinou, věnované českým tlumočníkům a překladatelům z čínštiny.