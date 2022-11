Píšou mi, že půjdu ke zdi. Čeští „vlastenci“ jsou s Rusy jedna parta, říká analytik Máca

Každý den má telefon plný výhrůžek, nadávek, urážek. Roman Máca je bere jako daň za to, že je jeho práce vidět. Jako analytik se věnuje bezpečnosti internetu, sociálních sítí a mediální manipulaci; na sociálních sítích také píše o Rusku a jeho válce proti Ukrajině. Minulý týden se na Twitteru svěřil s tím, že pravidelně dostává „výhrůžné telefonáty z Moskvy“. Ukázalo se, že není sám a že to také rozhodně není to nejhorší, s čím se každodenně setkává. „Mám zasypaný messenger zprávami typu: už se ti to krátí, brzy tě pověsíme, budeš souzen lidovými soudy, postavíme tě ke zdi, chcípni i s celou rodinou,“ říká Máca v rozhovoru s Deníkem N.