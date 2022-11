Zaměstnancům zkrátil pracovní dobu. Byl to jeden z nejlepších kroků v mém podnikání, říká teď

Nově vzniklé Československo se před více než sto lety stalo evropským průkopníkem, když zavedlo osmihodinový pracovní den. Už od padesátých let se ve světě mluví o tom, že čas práce by se mohl dále krátit. Plošné zavedení je stále ve fázi úvah a dílčích experimentů. Mezi společnostmi se zkrácenou pracovní dobou se nejčastěji objevují firmy s převážně kancelářskou povahou práce. To ale nemusí být pravidlem. Na začátku letošního roku k tomuto kroku přistoupil majitel malé mladoboleslavské firmy, která servisuje výtahy. A nemůže si to vynachválit.