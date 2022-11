Jaké nástrahy číhají na mladé lidi na sociálních sítích?

Nárůst rizikového chování spojeného s pohybem v kyberprostoru (zejména online závislosti a kyberšikany) mezi žáky a studenty základních a středních škol je alarmující. Stejně tak narůstá i čas, který tito mladí lidé na internetu tráví (podle průzkumu www.eukidsonline.net a průzkumu mezi metodiky prevence z roku 2020). U náctiletých se dle odborníků oproti jiným věkovým skupinám také zvyšuje množství závislostí a depresí, které jsou často spojovány s nadměrným využíváním médií, zejména sociálních sítí. Máte představu o tom, co dnešní mladí lidé na sociálních sítích dělají, koho sledují, s kým si píší?

“Velká část života dnešních mladých lidí se odehrává v kyberprostoru, o jehož fungování mnohdy nemají dostatečné znalosti. Algoritmy sociálních sítí nejsou transparentní, cílem jejich obchodních modelů je ale vždy udržet uživatele u sebe co nejdéle. Přítomnost na sítích a vůbec v online světě má pak vliv na vzorce chování, vyjadřování, sebeprezentaci,” říká Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách (JSNS) společnosti Člověk v tísni.

SLOVNÍČEK POJMŮ Kyberšikana: termínem kyberšikana označujeme psychickou šikanu v digitálním prostředí, která má za následek ublížení, zesměšnění, ztrapnění nebo jiné poškození oběti. Probíhá pomocí informačních a komunikačních technologií (např. pomocí mobilu nebo sociálních sítí).

zesměšňování jednotlivce či více osob kvůli jejich vzhledu. Až jedna třetina dětí a dospívajících ho zažila v online prostředí.* Digitální stopa: svým chováním na internetu zanecháváme digitální stopu. Podle toho nám pak servery nabízí různý obsah a reklamu.

svým chováním na internetu zanecháváme digitální stopu. Podle toho nám pak servery nabízí různý obsah a reklamu. Sharenting : rodiče na sociálních sítích publikují fotografie svých dětí a už nedomýšlejí, že se za ně jejich potomci mohou později stydět. Fotografie na nočníku či s umazanou pusou bývají v pubertálním věku důvodem k posměchu někdy vedoucímu až ke kyberšikaně.

rodiče na sociálních sítích publikují fotografie svých dětí a už nedomýšlejí, že se za ně jejich potomci mohou později stydět. Fotografie na nočníku či s umazanou pusou bývají v pubertálním věku důvodem k posměchu někdy vedoucímu až ke kyberšikaně. Sexting: zasílání textových zpráv, fotografií nebo videí se sexuálním obsahem.

*dle výzkumu Děti a kult krásy v on-line světě, Univerzita Palackého v Olomouci, 2022

Život s mobilem v ruce a přítomnost na sociálních sítích může vést u mladých lidí, často i v nižším školním věku, až k patologickým jevům – kyberšikana ve školním prostředí a mezi kamarády, bodyshaming (zesměšňování na základě vzhledu), útoky sexuálních predátorů pod falešnými účty nebo sdílení citlivých osobních údajů. To je jen krátký výčet toho, co může dnešní děti a mládež (ale i vás) v online prostředí potkat.

“Pro mě byl třeba zarážející fakt, že první porno viděla až čtvrtina českých dětí ve věku mezi osmi a jedenácti lety, prakticky prostě v momentě, kdy dostanou první telefon,” svěřuje se se svou zkušeností Lucie Tetivová, matka dvou dětí, která se zároveň věnuje výuce mediální gramotnosti na Základní škole Botičská. „Druhým takovým “aha” momentem pro mě bylo, když jsem si uvědomila, co všechno mohou děti sdílet ve videích a fotkách na Instagramu, TikToku nebo třeba síti BeReal – na záběrech se často objevují diplomy a další citlivé údaje na nástěnkách, údaje o bydlišti, vybavení bytu, přezdívky na notebooku, dokumenty rodičů a sourozenců na lednici, fotky z odletu na dovolenou… To jsou podle mě věci, které si běžně jako rizikové neuvědomujeme. Do momentu, než tyto údaje někdo zneužije proti nám,” říká Tetivová.

Ta spolu s dalšími lektory a lektorkami školí v mediálním vzdělávání také pedagogy a pedagožky na českých školách s pomocí materiálů vzdělávacího programu JSNS. Ty pomáhají vyučujícím po celém Česku zařadit témata spojená s rozvojem mediální gramotnosti i do hodin na základních i středních školách, a to skrze krátké dokumentární filmy a spoty na portálu JSNS.CZ. V nedávné době program JSNS také na téma rizika sdílení fotek a videí v online prostoru uspořádal také seminář pro vyučující, a to za přispění programu Active Citizens Fund. Vznikly také dvě nové lekce zaměřené přímo na aktivní život mladých lidí v online prostoru: Znáš celý příběh? a S kým si píšeš? (v originále The Full Picture a Be In Control).

Právě pěstování mediální gramotnosti dnešních dětí a mladých lidí je podle odborníků možnou prevencí před nástrahami dnešního online světa a způsobem, jak bojovat s výše zmíněnými nebezpečími. Mediální výchově se dá věnovat už od útlého věku, a to nejen ve škole, ale i třeba doma u večeře. Stejně jako se s dětmi bavíme o obezřetnosti v dopravním provozu, mluvíme s nimi o penězích a o tom, že je potřeba s penězi šetrně zacházet, nebo jim vysvětlujeme, jak se bezpečně vracet v podvečer domů, je potřeba s nimi mluvit i o tom, jak se bezpečně pohybovat i v kyberprostoru. Poučené chování v něm a používání digitálních technologií má totiž i své světlé stránky.

