Protokolářky českého předsednictví: Musíte mít nadhled i humor. A nepropadat panice

Jejich úkolem je vyzvednout na letišti premiéra či ministry, zorganizovat jim policejní doprovod a cesty městem, domlouvat obědy a společenské akce nebo zasedací pořádek velvyslanců.

Jejich práce ale bývá ještě podstatně pestřejší. „Všichni by v podstatě měli umět všechno. Nám se teď vlastně strašně hodí to, že procesní stránku věci známe,“ popisuje Soušková. Tak to podle protokolářek na ministerstvu zahraničí chodí: diplomaté by měli ovládat agendu od Afriky či Asie přes protokol po vývoz zbraní. Detaily se vždy doučí v běhu.

Ani jedna z žen není v Bruselu nováčkem, Papírníková měla dříve na starosti