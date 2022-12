Ve třetí třetině hodně vedeme. Chceme zanechat velký umělecký dojem, hodnotí duo klíčových vyjednavačů

Deník N oslovil třináct lidí na všech úrovních českého předsednictví – od velvyslanců až po stážisty –, aby popsal, jak vlastně nyní česká diplomacie v Bruselu pracuje. „Nastupujeme do třetí třetiny předsednictví a vedeme docela hodně. První přesilovku jsme využili a zjistili jsme, že se ten zápas dá hrát dobře,“ pomáhá si hokejovým příměrem velvyslanec Jaroslav Zajíček. Se svou zástupkyní Lucií Šestákovou popisuje, jakou strategii volí při vyjednáváních, jak vlastně probíhají a proč je důležitý humor.

České zastoupení při EU má natolik široký záběr, že na něm působí rovnou tři velvyslanci. Tím druhým v pořadí po Editě Hrdé je Jaroslav Zajíček, který se svou zástupkyní Lucií Šestákovou teď řeší mimo jiné klíčová témata energetiky a klimatu včetně velké části balíčku Fit for 55. Před válkou na Ukrajině to bylo unijní téma číslo jedna, nyní sice poněkud ustoupilo do pozadí, stále je ale jednou ze zásadních náplní českého předsednictví.

Předcházejícímu francouzskému předsednictví se podařilo dojednat společnou pozici členských států pro nejsledovanější části balíčků, Zajíček se Šestákovou a svými kolegy se proto nyní pokouší najít kompromisy při jednání s europoslanci a zástupci Evropské komise v tzv. trialogu, což je vlastně poslední velký krok před přijetím legislativy.

Předsedající země přitom nemá s vedením trialogu zkušenost, protože ostatní státy se k němu (kromě pár týdnů před předsednictvím na zaučenou) nikdy nedostanou. Najednou tak zastupujete 26 dalších členských států na jednání s mnohdy ostrými europoslanci, které jste dosud znali jen z vyprávění.

Česku se povedl první velký zářez