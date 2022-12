Seznamte se. Klíčoví lidé českého předsednictví

Předsednictví si můžeme představit jako takový stroj, jehož hlavní motor se nyní nachází na českém zastoupení v Bruselu. A aby vše fungovalo, musejí do sebe všechna kolečka přesně zapadat – od těch nejmenších v podobě řidičů a stážistů až po velvyslance a ministry. Jen tak může být celý tento mechanismus připraven na nepředvídatelné situace, což jsou v našem případě různé krize, strmě stoupající ceny energií, pád rakety na území NATO či íránské drony nesoucí ruské bomby na Ukrajinu.

Z českého předsednictví vidíme před oponou jen malou část – premiéra Petra Fialu (ODS) a jeho ministry, kteří létají do Bruselu a Štrasburku častěji než v běžných dobách. Občas se v médiích objeví ještě čeští velvyslanci při EU, ti všichni jsou ale vlastně jen špičkami ledovce, byť i oni mají teď mnohem víc práce než dříve.

O kom už v Česku nevíme, je armáda stovek lidí, kteří pracují – jak sami popisují – „od nevidím do nevidím“. Většina z nich je v Bruselu, ačkoli bez podpory a politického řízení z Prahy by předsednictví nemohlo fungovat.

Lidi na různých pozicích, bez nichž by české předsednictví nemohlo fungovat, vám představíme v následujících textech.

Češi, kteří řídí Evropu

„Když jste předsedající země, váš život je třikrát rychlejší,“ říká velvyslankyně.

„Členské země netušily, co od nás mají čekat, zda to vůbec dokážeme dotáhnout do nějakého zdárného konce,“ popisuje duo klíčových vyjednavačů.

„V Bruselu bylo šest dopravních nehod najednou, tři zavřené tunely a my jsme měli vyzvednout ministra,“ vzpomínají protokolářky.

„Řekli jsme si, že když už tu příležitost máme, tak to zkusíme,“ popisují vyjednávání o citlivých tématech čtyři diplomaté.

„Pokud součástí předsednictví není někdo, kdo přichází zevnitř institucí, má ten stát možnost naučit se to vždy jen jednou za třináct let,“ shodují se úředníci se stážistkou.