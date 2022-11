Paralyzovaná OSN, bezmocná aliance, ohrožená EU… žádná z nich neumí čelit porušování svých vlastních pravidel

Komentář Jiřího Pehe: Tři mezinárodní a nadnárodní organizace, jejichž autoritu a akceschopnost by světové společenství a zejména západní svět potřebovaly v současné krizi, způsobené zejména brutální ruskou invazí na Ukrajině, mají do svého fungování už od svého vzniku zabudovánu zásadní slabinu. Nemohou se v podstatě zbavit – ba ani jen dočasně suspendovat – žádného ze svých členů, kteří porušují mezinárodní právo nebo pravidla hry těchto organizací.

Řeč je o Organizaci spojených národů, Severoatlantické alianci a Evropské unii. Všechny tyto organizace vznikly po druhé světové válce. Ta byla natolik traumatizující zkušeností, že tehdejší hybatelé mezinárodního společenství, zdá se, uvěřili, že se svět z přestálé kalamity dostatečně poučil, a je tedy nadbytečné zabudovávat do institucionální architektury nových organizací účinné mechanismy, které by mohly být využity proti státům eventuálně porušujícím pravidla hry. Anebo že by už samotná debata o takových mechanismech byla kontraproduktivní.

Paralyzovaná OSN

OSN, která vznikla hned po druhé světové válce, ještě v roce 1945, ve své Chartě sice umožnila suspendování nebo vyloučení členských zemí, které porušují mezinárodní právo, zejména principy samotné Charty, jenže