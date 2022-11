Nepopsaná stránka jako mocný symbol. Číňané vyšli do ulic a volají po svobodě. Začalo se mluvit o A4 revoluci

Nad hlavou drží prázdný bílý papír, obyčejnou „á čtyřku“ – až na to, že vůbec obyčejná není. Co se teď děje v Číně, ukazuje, že se i něco tak prostého jako nepopsaná stránka může změnit v mocný symbol. Bílo zůstává tam, kde udeří cenzura. Kde se musí držet jazyk za zuby. Lepší plakát si protestující Číňané vybrat nemohli. Už se mluví o „A4 revoluci“.

A pekingskou tmou se nese tlumený zpěv proslulé písně Sung-pie, česky Na rozloučenou:

Ptám se tě, když odcházíš tentokrát: Kdy se vrátíš?

Až ten čas přijde, prosím, neváhej.

Na pokrajích nebe, v nejzazších koutech země

bloudí přátelé v osamění a daleko od domova.

V životě už to tak chodí: znovushledání jsou vzácná,

mnohem častěji si máváme na rozloučenou.

Ten zpěv proudí z mnoha hrdel, a přitom zní tak jemňounce – skoro až něžně. Ale tak se to patří, když se loučíte s někým, kdo odešel už napořád. Tak jako davy Číňanů poblíž řeky Liang-ma, která protéká centrem Pekingu. Místům podél jejích břehů se podle ní říká Liang-ma-che a Pekiňané je mají velmi v oblibě, rádi tam tráví svůj volný čas.

Včera se tam ale někteří z nich sešli kvůli něčemu jinému. Zpívali tam na rozloučenou těm, kdo před třemi dny zemřeli na úplně opačném konci Čínské lidové republiky.

Scenes from Beijing's Liangmahe where people sang 'Farewell' song (送别) to commemorate those who died in the Urumqi fire on Thursday. pic.twitter.com/raivvbOibp — Manya Koetse (@manyapan) November 27, 2022

V Urumči, hlavním městě Ujgurské autonomní oblasti Si-ťiang, vypukl ve čtvrtek večer v jednom z tamních obytných věžáků požár. Oheň se rozšířil až do 17. patra, kouř až do 21. Obyvatelé domu prchali, jenže oblast byla zčásti uzavřena proticovidovými opatřeními. Dosud není úplně jasné, co přesně se stalo, a vzhledem k zamlčovací nátuře čínských vládních orgánů se to možná nikdy v úplnosti nedozvíme. Jisté však je, že zemřeli lidé – podle úřadů v Urumči deset (plus devět zraněných); podle ujgurských zdrojů několikanásobně víc.

Zprávy o tom, co se stalo v Urumči, se bleskem rozletěly Čínou. A mezi mnoha Číňany vzbudily další vlnu odporu vůči už tak často proklínané politice nulového covidu. Směs frustrace, hněvu a beznaděje v zemi probublává už přinejmenším rok, ale poslední týdny hodně přituhuje.