Nerudová se dotáhla na čelo, Babiš sílí. Prezidentské volby mají nyní tři vyrovnané favority

Podle šetření agentur Kantar CZ a Data Collect by se v prvním kole voleb na prvním místě srovnali Andrej Babiš a Petr Pavel. Babiše by nyní volilo 27 procent lidí, Pavel by získal 26,5 procent hlasů.

Jen těsně za oběma kandidáty by se v listopadu umístila Danuše Nerudová, která by získala 23,5 procent hlasů. Právě malý rozdíl mezi všemi třemi kandidáty je jednou z klíčových zpráv. Zejména pak pozice Danuše Nerudové je velmi silná a její postup do druhého kola je nyní