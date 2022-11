Fenomén Nohavica: svědomí, co zvrací v národě

Pražská Lucerna je nabitá do posledního místa, koncert se chýlí do finále, když nejpopulárnější porevoluční folkový zpěvák Jaromír Nohavica do sálu na diváky zvolá: „Pojďte, zazpíváme si Jeřabiny, Karel by měl radost.“ Tím Karlem byl míněn Kryl, na kterého Jarek Nohavica na konci socialismu podal hlášení Státní bezpečnosti, zatímco teď se bez ostychu postavil do role jeho vykladače a následovníka. Psal se rok 2009 a gradovala první vlna rozčarování z rozporu slov a činů této legendy českého písničkářství.