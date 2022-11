Žena, růže, píseň, kost: Losers Cirque Company se po dlouhé nucené pauze dočkal vytoužené premiéry o ženských vzorech

Představení nabízí osobní zpověď čtyř umělkyň. Každá z nich vypráví, co ji v jejím životě inspiruje, co obdivuje, co ji fascinuje. Co jí pomáhá se na své cestě životem zorientovat. Životní inspirace se stává inspirací pro pohybové ztvárnění. Na jednom jevišti se pak potkají na první pohled tolik rozdílné osobnosti: Frida Kahlo, Madonna, babička a trenérka gymnastiky. Časem i povahou vzdálené ženské vzory spojí obdiv, který k nim vystupující chovají.

Frida Kahlo a rozpor mezi fyzickými možnostmi a touhou

Kristýna Stránská ztvárnila slavnou malířku, jejíž odkaz dodnes fascinuje a inspiruje. Kdo by mohl vědět víc o hledání vlastní identity než dcera maďarského žida a španělsko-mexické indiánky? Bez živě narozených dětí nematka, za svého života zastíněná slavnějším manželem. Neuspěla v žádné z kategorií v té době ženám určených. Utíkala do vnitřního světa imaginace za svobodou, kterou jí reálný svět upíral.

Madonna: disciplína a cílevědomost

Podle některých neumí zpívat ani tančit – přesto je jednou z nejvlivnějších entertainerek současnosti. Ivona Szantová se vžila do role ženy, jejíž ženský instinkt, dravost, bezohlednost, přirozená inteligence, svéhlavost a urputnost z ní učinily autoritu diktující trendy globální zábavy. Pochopila pravidla popu, pevně je uchopila a vnutila světu přesvědčení, že ona dokáže být tím, co svět právě chce. A že to dokáže každý, kdo půjde za svým snem dostatečně bezohledně a tvrdě.



Babička láskyplně ochraňující před vnějším zlem

Šárka Tětěruková vypráví příběh babičky, která si prošla útrapami minulého století. Za hladomoru na Ukrajině pohřbila dvě děti, s dalšími dětmi tam přežila dvojí přechod fronty, po válce přijela osídlovat pohraničí. Celý život věrně po boku dědy, notorického alkoholika. Byla velkou peřinou, do které se děti schovávaly před jeho každodenní opileckou zuřivostí. Starala se o hospodářství, tedy o to, co z něj po kolektivizaci zbylo, o domácnost, zahradu. Nikdy neuvažovala o tom, že by od dědy odešla, nikdy si nestěžovala. Nikdy nezahořkla. Naopak, vyzařovala lásku a klid.

Trenérka a ambice testované každodenností

Martina Illichová vzdává hold své bývalé trenérce, excelentní gymnastce a báječnému člověku. Sedly si od prvního okamžiku a vždy obdivovala její způsob trénování, přísnost a zároveň přátelskost. Trenérka velmi brzy otěhotněla a musela odložit studium na vysoké škole. Partnerský vztah se jí rozpadl, navíc se starala o nemocnou maminku, na všechno byla sama. Přesto zvládala kromě práce na plný úvazek i trénování a získala vysněný titul. Její cílevědomost, tvrdost a statečnost akrobatka obdivovala už jako dítě a nic se na tom nezměnilo ani v dospělosti.

Představení Žena, růže, píseň, kost má premiéru 1. 12. od 19:00 v Divadle BRAVO!, bývalém Branickém divadle.

