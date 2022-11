Negativní kampaň mezi Pavlem a Nerudovou by byla nejhrubější chyba, říká politolog

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jaké šance mají tři největší favoriti voleb?

Proč by proti sobě Pavel s Nerudovou neměli ostře vystupovat?

Kudy vede cesta Babiše na Hrad a má vůbec šanci?

Proč je vyhýbání se debatám u Pavla a Babiše racionální strategií?

Podle aktuálních průzkumů mají prezidentské volby nyní tři favority –⁠ Andreje Babiše, Petra Pavla a Danuši Nerudovou. O co se teď mezi nimi před prvním kolem hraje?

Dvoukolový systém je trochu zrádný v tom, že strategie, které by měli kandidáti používat v prvním kole, jsou jiné než ty, které mají využívat mezi prvním a druhým kolem. V tom prvním je důležité získat dost hlasů, abyste postoupili. Kandidáti často volí strategii, kdy se snaží vymezovat vůči relativně ideově příbuznému uchazeči. V druhém kole ale míříte na nadpoloviční většinu voličů, takže potřebujete i jeho hlasy. Tento moment je pro paní Nerudovou a pana Pavla obrovské dilema. I proto je podle mě výsledek voleb nyní naprosto otevřený. Vyhrát může kdokoli z nejsilnější trojice, všichni mají o co hrát, včetně Andreje Babiše.

Z tohoto důvodu se musí kandidáti pečlivě zamýšlet, jaké důsledky bude mít jejich kampaň před prvním kolem pro celkový výsledek. Už jsem zaznamenal názory, že kampaň mezi Pavlem a Nerudovou bude docela určitě negativní. Podle mě ale nemůžou udělat větší chybu, než že se do sebe pustí.

Proč?

Už nyní vidíte v diskusích na sociálních sítích, že příkop mezi podporovateli obou kandidátů se začíná docela prohlubovat. Pokud by v tom pokračovali, pravděpodobný výsledek může být, že část příznivců nepůjde v druhém kole volit. Tohle riziko je pro oba velmi výrazné a může z toho výrazně profitovat Andrej Babiš.

Ani jeden z obou kandidátů ale nyní nemá kvůli přítomnosti toho druhého jistotu postupu. Nepotřebují tak být i konfrontační?

To nemají, ale negativní kampaň je představitelnější v situaci, kdy jeden z nich za tím druhým výrazně zaostává. Větší smysl by dávalo, kdyby na tom třeba paní Nerudová byla v průzkumech tak jako před dvěma měsíci. Petr Pavel měl v posledních průzkumech více než Danuše Nerudová, ale z toho, jak se kampaň vyvíjí, mi to přijde jako atletický závod, kde má Pavel horší dráhu a Nerudová v zatáčce tu kratší.

Z hlediska šancí postoupit do druhého kola je teď vidím skoro vyrovnaně. V takové situaci je pro ně lepší zaměřit se sami na sebe a přesvědčování voličů, že jsou lepší alternativa, a negativitu omezovat. Velká vyhrocenost je může v druhém kole oslabit.

Když jste zmínil, že se jejich podpora vyrovnává –⁠ je Nerudová díky tomu ve výhodě jako někdo, kdo dotahuje své konkurenty?

Startovní pozici měl jednoznačně lepší Petr Pavel. Už jen z hlediska toho, že jeho silné téma bezpečnosti nyní hodně rezonuje, může zcela oprávněně ukazovat svou kompetenci. Zároveň si ale myslím a docela mě to překvapuje, že si své vyhlídky kazí dosavadní kampaní.

Vypíchnul bych dvě věci. Jednou z nich je neustále omílaná otázka předrevoluční minulosti. Jako problém vidím, že se k tomu staví poměrně váhavě. Říká, že je garant férové hry, že se na jeho slovo dá spolehnout, a do toho přichází téma, které spíše rozmazává nebo mu trvá, než se k němu postaví příměji. Vytváří tak viditelný nesoulad mezi tím, co v kampani chce, a jaký se teď voličům jeví. Kdyby se podobný problém stal Andreji Babišovi, tolik ho nezasáhne, protože pro to, co (v kampani) prezentuje, není jeho osobní reputace tak důležitá.

Druhý problém, který vidím jako nevysvětlitelný, je, že úplně ignoruje některé skupiny voličů –⁠ jeho kampaň je velmi málo zaměřená na