„Na ženu velmi kvalitní hodnocení.“ Záruba reaguje na kontroverzní výroky ve fotbalových přenosech

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Jsou komentátoři a experti České televize na MS v Kataru dostatečně připravení?

Zvládají komentovat i mimosportovní události?

Jaké je postavení žen v redakci sportu ČT?

"Na ženu velmi kvalitní hodnocení" – Čapoun je král 😅

Co říkáte na včerejší vyjádření Pavla Čapka ve studiu České televize? Vy jste se za něj na Twitteru omluvil.

K tomu asi neřeknu nic víc. Vše, co jsem chtěl, jsem už k tomu napsal.

Omluvil jste se, že to byla špatná věta. Řešíte to nějak ve sportovní redakci, aby takových vyjádření bylo méně?

Co na to říct? U nás samozřejmě platí kodex České televize, je otázka, jestli došlo k jeho porušení. To je všechno, co se k tomu dá říct. Někdo by možná měl přesněji definovat, jestli