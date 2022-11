Pražští zastupitelé už více než dva měsíce domlouvají složení nové koalice. Favoritem na primátora je volební lídr koalice Spolu Bohuslav Svoboda (ODS). Ten se však při jednáních zastupitelstva téměř nezapojuje do diskuse. Sám to vysvětluje tím, že nechce rozdmýchávat emoce.

Favorit na primátora Svoboda na jednáních zastupitelstva nemluví. „Je to taktika,“ tvrdí

„Já přicházím s takovou jinou věcí, když tady hovoříme o těch milionech, utrácíme je, tak já jsem šel tamhle nahoře v té chodbě až nakonec za ty záchodky a tam na zemi ležela pětistovka. Pokud ji někdo ztratil, ať se o ni přihlásí. Já ji dám panu primátorovi,“ pronesl Svoboda 3. listopadu na jednání ustavujícího pražského zastupitelstva.

„Když se nikdo nepřihlásí, dejte ji do nějakého kostela. (…) Možná že by to bodlo,“ dodal ve svém několikavteřinovém vystoupení. Žádné jiné