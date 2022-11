Neodvést daň není zas tak složité, říká Jančura k windfall tax. Podle něj fungovat nebude

Co se z rozhovoru mimo jiné dozvíte:

České dráhy nedávno oznámily zdražení jízdného o patnáct procent, vy jste k tomuto kroku přistoupili již na začátku roku. Chystáte se ještě dál zdražovat?

Je to věc nutná, ale ještě jsme to nepočítali. Energie tvoří třetinu nákladů, pokud tedy elektřina zdraží o třetinu, nárůst ceny jízdného je o devět procent. Pokud zdraží o polovinu, můžeme se dostat k patnácti procentům. Říct, že budeme zdražovat, je velmi jednoduché, ale pohybujeme se na konkurenčním trhu. Na Ostravu jezdíme tři, směrem na Brno máme zase konkurenci autobusů.

Zdražovala i paliva, ale stále méně než elektřina. Přesouvají se cestující do autobusů?

Pokud někdo začal jezdit vlakem, do autobusu se nebude chtít vracet. Spousta lidí nicméně v průběhu pandemie přesedla do aut, měli pocit, že je to nejbezpečnější doprava. A auto znamená pohodlí. Pokles cestujících na železnici je daný také tím, že ubylo cestujících v business třídě – v menší míře jezdí na schůzky.

O kolik jsou náklady vyšší než před rokem, kdy začala energetická krize? Čelíte také tlaku na růst mezd.

Růstu mezd se nebojím, tvrdím, že je potřeba mzdy zvyšovat, aby firma získala kvalitní zaměstnance. Pro českou ekonomiku je to obrovské plus, způsob, jak se z české montovny může stát montovna s vysokou marží. Nafta u autobusů šla nahoru asi o třetinu, to je ale směšné s ohledem na to, co se ve světě děje. A na železnici zdražení je a bude pokračovat i v dalším roce.

Důležité nicméně je, že všichni konkurenti mají stejné podmínky. Vláda jednu dobu říkala, že zastropuje ceny jen pro malé a střední firmy, nikoli velké. To by ale byla velká chyba. Chápu, že se vláda rozhoduje oborově –⁠ třeba u skláren, které mají obrovskou spotřebu plynu. Rozhodovat ale podle toho, jestli je firma velká, nebo malá, by bylo nebezpečné. Malé firmy sice vytvářejí tlak na inovace, ale nesmíme zabít ty velké, které trh drží a jsou schopné obstát v mezinárodní konkurenci.

SMS zpráva pro Fialu a Stanjuru

Letošní inflace se očekává až k dvaceti procentům, o kolik tedy plánujete mzdy zvedat?

To vám nepovím, protože