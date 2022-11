Žvaní vám v hlavě otravný hlas? Vítejte mezi lidmi

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Co přesně si máme představit pod „vnitřním hlasem“?

K čemu nám vnitřní hlas slouží a kdy nám naopak může škodit?

Jakými konkrétními technikami se s ním dá pracovat?

A do jaké míry bychom se ho měli snažit zkrotit?

Jak často si sám se sebou povídáte?

Každý den, a to několikrát! Ale potichu, nahlas ne.

To je poměrně neobvyklé, že to takto otevřeně říkáte. Ne každý by se k něčemu takovému přiznal, mohl by riskovat, že ho budou lidé považovat za přinejmenším výstředního. Vy jste ale přesvědčen, že si ve skutečnosti sami se sebou povídáme neustále. Co přesně máte na mysli pod „povídat si“? Myšlenky verbalizované do slov? Série obrazů?

To je velmi důležitá otázka, lidský proces myšlení totiž můžeme rozdělit do kategorie verbálních a vizuálních myšlenek.

Myslím si, že jeden z důvodů, proč lidé reagují odlišně, když se jich zeptáte, zda si sami se sebou povídají, je, že si každý z nás definuje vnitřní hlas trochu jinak. Když o něm ale mluvím já, mám na mysli verbální podobu – tedy schopnost potichu používat jazyk, abychom přemýšleli nad vlastním životem. A díky tomuto nástroji dokáže naše mysl mnoho užitečných věcí, na které spoléháme každý den.

Jako například?

Na jednom konci spektra máme situace, kdy