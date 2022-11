Orbán: peníze Ukrajině ano, půjčku a zbraně ale ne. Jeho uherská šála konflikt V4 nevyvolala

„Angličtina má výraz take it easy (neber si to tak, pozn. red.),“ odpověděl Viktor Orbán po summitu premiérů V4 v Košicích na otázku, proč si v neděli na fotbal oblékl šálu s vyobrazením mapy Velkého Maďarska (nechal se s ní natočit na video a vyfotografovat). Fotbal je fotbal a politika je politika, dodal předseda maďarské vlády.

Ani slovenský premiér Eduard Heger (OLaNO) se o svůj názor na Orbánovu šálu nepodělil. Spokojil se se slovy, že Orbánovi dal ještě před jednáním V4 slovenskou fanouškovskou šálu – a rovnou o tom informoval i na sociálních sítích, kde zveřejnil fotografii (viz výše) s popiskem: „Všiml jsem si, že Viktor Orbán má starou šálu, proto jsem mu dnes daroval novou.“

Snímek na své facebookové stránce sdílel i Viktor Orbán. „Maďar–Slovák, dva dobří přátelé,“ připsal k němu. Nic důležitého už k tomuto historickému tématu, který zatěžuje i současné vztahy, nezaznělo. Připomeňme, že Orbánovu šálu kritizovaly i další státy, jejichž území kdysi spadalo pod uherskou korunu: Rumunsko, Chorvatsko a Ukrajina. A přidala se i česká vláda.

Ovšem