Nové dokumenty k Pavlovu studiu: Jak komunistická rozvědka připravovala zpravodajce pro nasazení v zemích NATO

Petr Pavel musí ve své kampani opakovaně vysvětlovat, co přesně dělal při svém předrevolučním studiu u Zpravodajské správy Generálního štábu (ZS/GŠ). Deník N získal archivní dokumenty, které podrobně popisují cíle a průběh kurzu. Vyplývá z nich, že postgraduální studium, které Pavel zahájil v roce 1988, bylo určené pro vojenské zpravodajce a absolventy mělo připravit na případné vyslání do zahraničí – především do zemí NATO –, kde měli pod různým krytím získávat informace.